Stand: 07.01.2023 10:59 Uhr Salzgitter: Alkoholisierte Autofahrerin beschädigt vier Autos

In Salzgitter hat eine alkoholisierte Autofahrerin vier parkende Fahrzeuge stark beschädigt. Die 32-Jährige erlitt bei dem Unfall im Stadtteil Lebenstedt am frühen Sonnabendmorgen leichte Gesichtsverletzungen, wie die Polizei mitteilte. In einer Kurve hatte die Frau zuvor die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Ein anschließender Atem-Alkoholtest durch die Polizei ergab demnach einen Wert von 1,03 Promille. Die Beamten zogen den Führerschein der Frau ein, sie muss sich außerdem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Höhe der Schäden an den Autos ist den Angaben zufolge noch unklar.

