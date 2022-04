Stand: 14.04.2022 11:30 Uhr Salzgitter AG fertigt Rohre für Wilhelmshavener LNG-Terminal

Der Stahlhersteller Salzgitter AG wird über eine Tochtergesellschaft Rohre für die Pipeline vom LNG-Gasterminals Wilhelmshaven zum Gasspeicher Etzel liefern. Das Unternehmen hat am Mittwoch über einen entsprechenden Auftrag für die Tochterfirma Mannesmann Großrohr informiert. Die Rohre sollen noch bis Ende Juni in Salzgitter produziert werden. Die 30 Kilometer lange Pipeline soll bereits Ende des Jahres in Betrieb gehen, um unabhängiger von russischem Gas zu werden. Um den strengen Zeitplan einzuhalten, wurde der erste Stahl im Werk Salzgitter bereits geschmolzen.

