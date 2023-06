Stand: 19.06.2023 07:13 Uhr Löschflugzeuge werden in Braunschweig-Wolfsburg stationiert

Zwei Löschflugzeuge werden an diesem Montag am Flughafen Braunschweig-Wolfsburg stationiert. Die Flugzeuge des Typs AT 802 sind ab sofort einsatzbereit. Sie können mit bis zu 3.000 Litern Löschwasser befüllt werden - und beispielsweise bei Waldbränden im Harzeingesetzt werden. Die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will am Mittag die Einsatzkräfte begrüßen. Die niedersächsische Löschflugstaffel ist Bestandteil des rescEU-Verfahrens: Die zwei Löschflugzeuge können somit nicht nur deutschland- sondern auch europaweit eingesetzt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.06.2023 | 06:30 Uhr