Salzgitter AG: IG Metall fürchtet bei Übernahme um Unabhängigkeit Stand: 14.11.2024 13:43 Uhr Nachdem der Großaktionär Papenburg bestätigt hat, zusammen mit TSR Recycling die Salzgitter AG übernehmen zu wollen, machen IG Metall und Betriebsrat dagegen Stimmung.

Der Stahlhersteller müsse seine Eigenständigkeit behalten, fordert die Gewerkschaft auf Flugblättern, die an den Salzgitter-Standorten verteilt wurden. Die Gewerkschaft rechnet andernfalls damit, dass Entscheidungen gegen die Mitarbeiterseite durchgedrückt werden könnten. "Wir brauchen keine Bündelung von Macht und Kontrolle in den Händen eines Konsortiums von zwei großen privaten Anteilseignern", sagte IG-Metall-Vorstand Hans-Jürgen Urban laut Flugblatt. Das müsse die Landesregierung verhindern. Das Land Niedersachsen ist bisher mit 26,5 Prozent größter Anteilseigner des Stahlkonzerns. Die GP Papenburg AG hält bereits Anteile und will diese mit TSR Recycling auf mehr als 45 Prozent steigern.

