Stand: 08.08.2024 16:08 Uhr Salzgitter: 14-Jährige tot in Wohnung entdeckt

In Salzgitter ermittelt die Polizei nach dem Tod eines 14-jährigen Mädchens. Wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Donnerstag mitteilte, starb die 14-Jährige trotz Reanimationsversuchen durch alarmierte Rettungskräfte in einer Wohnung im Stadtteil Salzgitter-Bad. Die Ermittler schließen nach eigenen Angaben eine Drogenvergiftung und Fremdverschulden nicht aus. Bei der Wohnung, in der die Einsatzkräfte das Mädchen aus Braunschweig fanden, handelte es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht um ihren Wohnort. Voraussichtlich frühestens am Freitag soll eine Obduktion des Leichnams stattfinden. Wer die Rettungskräfte alarmierte, hat die Polizei nicht mitgeteilt.

