Stand: 12.08.2024 15:42 Uhr Tote 14-Jährige in Salzgitter: Obduktionsergebnis liegt vor

Nach dem Tod einer 14-Jährigen in Salzgitter liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Wie Sascha Rüegg, Staatsanwalt in Braunschweig, dem NDR Niedersachsen am Montag mitteilte, starb das Mädchen an einer Überdosis. Ein Bluttest soll nun klären, um welche Droge es sich konkret gehandelt hat. Die 14-Jährige war am vergangenen Mittwoch in einer Wohnung im Stadtteil Salzgitter-Bad von Rettungskräften entdeckt worden. Trotz Reanimationsversuchen konnte das Mädchen nicht gerettet werden. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, auch ein Fremdverschulden könne bisher nicht ausgeschlossen werden, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Derzeit würden die Hinweise zahlreicher Zeugen ausgewertet. Bei der Wohnung, in der das Mädchen gefunden wurde, handelt es sich den Angaben zufolge nicht um den Wohnort der Teenagerin. Wer die Rettungskräfte alarmiert hatte, hat die Polizei nicht mitgeteilt.

