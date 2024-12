"Rainbow Family": Rund 358.000 Euro für Polizeieinsätze Stand: 23.12.2024 11:10 Uhr Rund 358.000 Euro Kosten sind rund um das Zeltlager der "Rainbow Family" für das Land Niedersachsen und die beteiligten Landkreise entstanden. Laut Innenministerium ein unvergleichbarer Einsatz.

Die Einsätze der Polizei rund um die "Rainbow Family" haben rund 358.000 Euro gekostet. Wie das Innenministerium dem NDR in Niedersachsen am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, trägt das Land Niedersachsen diese Kosten. Demnach waren 730 Polizistinnen und Polizisten knapp 5.000 Stunden im Einsatz. Das Zeltlager der rund 1.500 Hippies war durch die Behörden unter anderem wegen des Brandschutzes verboten worden. Bei den Landkreisen Göttingen und Goslar entstanden Kosten in Höhe von jeweils rund 30.000 Euro.

Videos 1 Min Illegales Camp der "Rainbow-Family" im Harz - eine Bilanz Laut Landkreis haben die Hippies rund fünf Tonnen Kot in Bad Grund vergraben und viel verbrannte Fläche hinterlassen. (10.09.2024) 1 Min

Das "Rainbow Gathering" im Sommer

Die Teilnehmenden der "Rainbow Family" hatten sich Anfang August zuerst auf einer Wiese in Uslar (Landkreis Northeim) versammelt. Ohne Genehmigung wollten sie dort campen und ihr regelmäßiges Treffen, das "Rainbow Gathering", abhalten. Nachdem die Stadt eine Allgemeinverfügung erteilt hatte, zog die "Rainbow Family" weiter in den Harz. Auch dort gingen die Landkreise Göttingen und Goslar gegen das Treffen vor. Die Polizei unterstützte die Behörden dabei. Zu einer Räumung kam es Anfang September allerdings nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.12.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen