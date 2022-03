Stand: 06.03.2022 14:00 Uhr Roswitha-Preis von 2021 an Autorin Özdamar verliehen

Der Roswitha-Preis der Stadt Bad Gandersheim ist am Sonntag an die deutsch-türkische Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar verliehen worden. Özdamar ist in der Türkei aufgewachsen und lebt seit 1971 in Berlin. Sie arbeitete als Schauspielerin, Regisseurin, schreibt Romane und Erzählungen. Die Preisverleihung fand aufgrund der Corona-Pandemie erst jetzt statt - es handelt sich um den Preis von 2021. Der Roswitha-Preis wird seit 1947 ausschließlich an Frauen vergegeben. Preisträgerinnen waren bereits Marie-Luise Kaschnitz, Herta Müller und Ruth Klüger.

