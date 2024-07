Pirouette, Flip und Salto: Rollkunstlauf Meisterschaften in Stade Stand: 01.07.2024 16:57 Uhr Vom 2. bis 7. Juli zeigen die besten Rollkunstläufer bei den Deutschen Meisterschaften ihr Können. Rollkunstlaufen ist ähnlich wie Eislaufen, aber statt Schlittschuhen kommen Rollschuhe zum Einsatz.

Am Dienstag beginnen die Deutschen Meisterschaften. Dabei gehen Rollkunstläuferinnen und -läufer ab acht Jahren bis zu den Meisterklassen ab 19 Jahren auf Titeljagd. 420 Teilnehmende aus 14 Landesverbänden werden im Sportcampus Stade und im Sportzentrum des VfL Stade erwartet. Der VfL und der Niedersächsische Rollsport- und Inlineverband richten die Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr aus.

Was ist Rollkunstlauf?

Rollkunstlauf ist dem Eiskunstlaufen sehr ähnlich. Beide Sportarten trainieren laut dem VfL Stade die gleichen Figuren und Elemente, die in Wettbewerben in einer Kür zu Musik gezeigt werden. Die verschiedenen Disziplinen (Einzel, Paar, Gruppe) werden in der Regel auf Rollschuhen, sogenannten Quads, durchgeführt. Nur vereinzelt nutzen Sportler auch Inliner, bei denen die Rollen in einer Reihe unter dem Schuh angeordnet sind.

Eintrittspreise für die Deutschen Meisterschaften

Eine Tageskarte für die Deutschen Meisterschaften kostet acht Euro, eine Dauerkarte 40 Euro. Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Auch Kinder und Jugendliche, die nicht an dem Wettbewerb teilnehmen, können bei der Veranstaltung Kunststücke zur Musik auf Rollschuhen erlernen.