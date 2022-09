Stand: 01.09.2022 08:20 Uhr Rohstoffe: Wissenschaftler suchen Harz aus der Luft ab

Auf der Suche nach Rohstoffen erkunden Wissenschaftler den Harz in der kommenden Woche aus der Luft. Ab Dienstag fliegen Hubschrauber über die ehemalige Bergbauregion zwischen Langelsheim (Landkreis Goslar) und Bad Grund (Landkreis Göttingen), wie die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe mitteilte. Ziel sei es, bis 2025 mineralische Rohstoffvorkommen aufzuspüren. Hubschrauber schleppen dazu Magnetfeldsensoren an Seilen über das Gebiet. Die Sensoren schweben 50 bis 70 Meter über dem Boden. Die Messungen reichen den Angaben zufolge bis in eine Tiefe von 1.000 Metern und geben Auskunft über die elektrische Leitfähigkeit des Bodens. Aus den Ergebnissen der Untersuchungen soll abschließend ein 3D-Untergrundmodell erstellt werden. Parallel zu den Flügen werden am Boden hochauflösende Messungen durchgeführt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.09.2022 | 06:30 Uhr