Stand: 27.07.2023 14:46 Uhr Rentner fährt in Wolfsburg Ampel um

Ein 78-Jähriger hat in Wolfsburg mit seinem Wagen eine Ampel umgefahren. Das Auto sei am Mittwochnachmittag auf der Heinrich-Heine-Straße nach links von der Straße abgekommen und gegen eine Fußgängerampel geprallt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ampel wurde demnach aus ihrer Verankerung gerissen und auf die Gegenspur geschleudert - genau wie der Wagen des Mannes. Die Polizei sprach von Glück, dass weder Fußgänger an der Ampel standen noch andere Autos entgegenkamen. Der 78-Jährige sei unverletzt geblieben, aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 10.000 Euro. Die Unfallursache ist unklar.

