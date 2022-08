Stand: 29.08.2022 07:39 Uhr Rekord: Braunschweiger fährt in 30 Stunden durch Deutschland

Der Braunschweiger Holger Seidel hat Deutschland in 29 Stunden und 57 Minuten durchquert - mit einem Liegefahrrad. So schnell war keiner zuvor. Seidel verbesserte den bisherigen Rekord um knapp drei Stunden. Die 1.055 Kilometer lange Strecke ging vom südlichsten Punkt Deutschlands in Bayern bis zum nördlichsten an der dänischen Grenze. Eine offizielle Bestätigung des Weltrekords steht noch aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.08.2022 | 07:30 Uhr