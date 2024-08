Stand: 19.08.2024 11:21 Uhr Raumsonde "Juice" fliegt vorbei an Erde und Mond

Auf ihrer Reise zum Jupiter holt die ESA-Raumsonde "Juice" Schwung: Sie soll Montagnacht zuerst mit einem Abstand von 700 Kilometern am Mond und Dienstagnacht in 6.807 Kilometern Entfernung an der Erde vorbeifliegen. Laut Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen ist das ein gewagtes Manöver, das bisher noch keine andere Sonde zuvor geflogen ist. Auf ihrer insgesamt acht Jahre langen Reise werde die Sonde bei mehreren Vorbeiflügen an Mond, Erde und Venus immer wieder Kurs und Geschwindigkeit anpassen, um es zum Jupiter zu schaffen. An Bord der Sonde befinden sich auch Messinstrumente der Göttinger Wissenschaftler. Sie sollen unter anderem die molekulare Zusammensetzung der Jupiter-Atmosphären messen. Die Europäische Weltraumagentur ESA überträgt den Mond-Vorbeiflug live ab 23.30 Uhr.

Weitere Informationen Tanzende Lichtpunkte: "Ariane 6" zieht über Nordhimmel Die neue europäische Trägerrakete ist am Dienstag gestartet. Ihre Oberstufe war auch in Niedersachsen zu sehen. (12.07.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen Luft- und Raumfahrt