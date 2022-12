Stand: 23.12.2022 15:37 Uhr Raubüberfall auf Supermarkt im Landkreis Peine

Zwei Männer haben den Supermarkt E-Center in Ölsburg (Landkreis Peine) überfallen. Nach Polizeiangaben stellten sich die Männer am Donnerstagabend zunächst im Kassenbereich an. Dann bedrohten sie die 18 und 60 Jahre alten Kassiererinnen mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Anschließend flohen sie zu Fuß. Beide Täter trugen den Angaben zufolge FFP2-Masken, Jogginghosen und schwarze Handschuhe und waren etwa 20 bis 30 Jahre alt. Die Polizei Peine sucht Zeugen, die sich auf dem Parkplatz des Marktes aufgehalten haben.

