Stand: 13.09.2022 11:09 Uhr Radfahrer angefahren: Autofahrer flüchtet zu Fuß

Ein 41 Jahre alter Radfahrer ist in Wolfsburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer flüchtete und ließ das Auto zurück, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Montag gegen 18.40 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Heßlinger Straße Ecke An der Vorburg. Als der Radfahrer über die Straße fuhr, erfasste ihn der Wagen. Der Autofahrer sei zu Fuß geflüchtet - Passanten hätten ihn noch verfolgt, bis er die Bahngleise Richtung Richtung Berliner Brücke überquerte. Der schwer verletzte Radfahrer sei von Passanten mit Erster Hilfe versorgt worden, bevor er ins Krankenhaus kam. Das Auto hat laut Polizei ein Kennzeichen aus Osteuropa. Der Fahrer sei etwa 1,80 Meter groß und habe kurz rasierte Haare. Er trug ein grünlich-blaues T-Shirt, eine kurzen Hose und weiße Schuhe. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei unter der Nummer (05361) 464 60 entgegen.

