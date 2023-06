Prozess um Drogen-Labor in Weißenborn beginnt Stand: 08.06.2023 06:49 Uhr Rund sechs Monate nach einer Drogen-Razzia in Weißenborn (Landkreis Göttingen) stehen ab heute vier Verdächtige vor dem Landgericht Göttingen. Sie sollen ein professionelles Drogen-Labor betrieben haben.

Den Männern im Alter zwischen 32 und 44 Jahren wird vorgeworfen, in einem Kellerraum Drogen aus einem Gemisch aus Kokain und Mineralstoffen hergestellt zu haben, um sie zu verkaufen. Bei der Razzia im Dezember hatten Fahnder zehn Kugeln aufbereitetes Kokain mit einer Wirkstoffmenge von mehr als sechs Kilogramm gefunden. Außerdem entdeckten sie 200 Kilogramm noch unverarbeitetes Gemisch. Experten des Landeskriminalamts zufolge war das Labor war so professionell ausgestattet, dass dort mehrere Dutzend Kilo Kokain im Monat hätten gewonnen werden können.

VIDEO: Polizei hebt Drogenlabor im Kreis Göttingen aus (15.12.2022) (2 Min)

Anklage wegen gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln

Zwei der Männer - ein 38-Jähriger aus der Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen) und ein 32-Jähriger aus Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) in Thüringen - müssen sich ab heute wegen gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Zwei Mitangeklagte aus Kolumbien stehen wegen dem Vorwurf der Beihilfe vor Gericht. Alle vier Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 08.06.2023 | 18:00 Uhr