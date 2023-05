Prozess um Auftragsmord: Mutter und Tochter schweigen Stand: 17.05.2023 11:58 Uhr Im Prozess um einen mutmaßlichen Auftragsmord in Wolfenbüttel haben Mutter und Tochter zum Auftakt geschwiegen. Sie sollen einen Killer bezahlt haben, den Ex-Partner der Tochter zu töten.

Die Verteidiger der Frauen erklärten am Mittwoch vor dem Landgericht Braunschweig, dass beide von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Die 69 Jahre alte Frau und ihre 41 Jahre alte Tochter sind wegen versuchter Anstiftung zum Mord angeklagt: Sie sollen in Wolfenbüttel einen 33-Jährigen mit dem Mord am Ex-Partner der Tochter beauftragt haben. Hintergrund ist laut Anklage ein Sorgerechtsstreit um ein gemeinsames Kind. Die 41-Jährige wollte offenbar nicht, dass der Mann ein Sorge- und Umgangsrecht bekommt. Zudem sollte der Ex-Partner laut Strafverfolger dafür bestraft werden, dass er seine Partnerin geschlagen und rund 100.000 Euro aus dem Vermögen verspielt hatte.

Wolfenbüttel: Vermeintlicher Auftragskiller meldet sich bei Polizei

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die Frauen dem vermeintlichen Auftragsmörder 17.000 Euro für die Tat gegeben haben, dieser habe den Auftrag zum Schein angenommen. Den Angaben zufolge kannte der Mann den ehemaligen Lebensgefährten der Tochter nicht. Ende November habe er sich an die Polizei gewandt und das Geld übergeben. Die Polizei überwachte daraufhin ein Gespräch zwischen ihm und der 41-Jährigen. Die Frauen wurden Anfang Dezember festgenommen. Am kommenden Mittwoch soll der Prozess weitergehen. Erwartet wird etwa der vermeintliche Auftragsmörder, der als Zeuge aussagen soll.

