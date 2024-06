Proteste im Hörsaal: CDU-Politikerin bricht Vortrag ab Stand: 20.06.2024 11:27 Uhr Die CDU-Bundestagsabgeordnete Mareike Wulf hat wegen Protesten eine Rede an der Uni Göttingen abgebrochen. Der Veranstalter spricht von "linken Randalierern", die Grüne Jugend nennt den Vortrag "queerfeindlich".

Kurz nach Beginn des Vortrags zum Thema "Identität auf dem Prüfstand: Selbstbestimmung ohne Grenzen?" sei diese am Mittwoch "massiv von über 200 linksradikalen Aktivisten gestört" worden, teilte der veranstaltende Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) Göttingen mit. Mit Trillerpfeifen, lauter Musik und Gebrüll sei jeglicher demokratischer Diskurs unmöglich gemacht worden, heißt es weiter. Rund 100 "Randalierer" hätten die Einlasskontrolle durchbrochen und den Hörsaal gestürmt. CDU-Politikerin Mareike Wulf sei daraufhin "unter Polizeischutz in Sicherheit gebracht" worden, so der RCDS weiter. Die Polizei hat diese Angaben bisher nicht bestätigt.

Grüne kritisieren Vortrag Wulfs als "queerfeindlich"

Die Grüne Jugend Göttingen bezeichnete die Veranstaltung mit Wulf derweil als "queerfeindlich" und damit problematisch. Demnach habe es zunächst eine Kundgebung gegeben, "auf der verschiedene Gruppen aus der Göttinger Zivilgesellschaft vertreten waren und für Selbstbestimmung und Transrechte laut demonstrierten". Später hätten sich zahlreiche Aktivistinnen und Aktivisten vor dem Hörsaal versammelt, um die Veranstaltung "mit lautstarkem Protest" zu stören. Nach einer Viertelstunde Protest, "geschmückt mit Plakaten und Flaggen, zog der RCDS es vor, den Vortrag abzusagen", so die Grüne Jugend in ihrer Mitteilung.

