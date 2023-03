Stand: 01.03.2023 20:14 Uhr Projekt soll Geflüchtete aus der Ukraine fürs Handwerk gewinnen

Geflüchtete aus der Ukraine können sich von Montag an im Technologiezentrum in Braunschweig über die Ausbildungs- und Berufs-Möglichkeiten im Handwerk informieren. Ziel des Projekts „Handwerk als Perspektive“ ist, Teilnehmende entsprechend ihrer individuellen Stärken und Interessen eine Orientierung innerhalb der Handwerksberufe zu ermöglichen, teilte die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade mit. In achtwöchigen Kursen bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer theoretische und praktische Einblicke. In den Werkstätten des Technologiezentrums werden sie den Angaben zufolge in die handwerklichen Tätigkeiten der unterschiedlichen Gewerke eingeführt. Informationen gibt es auch über das deutsche Ausbildungssystem, außerdem werden fachsprachliche Kurse und Bewerbungstrainings angeboten.

