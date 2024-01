Stand: 27.01.2024 17:24 Uhr Polizisten in Bad Gandersheim mit Pyrotechnik beworfen

Polizisten sind in Bad Gandersheim im Landkreis Northeim mit Pyrotechnik angegriffen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden die Beamten bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet in der Nacht von Freitag auf Samstag von einer fünf- bis siebenköpfigen Gruppe beleidigt und mit einem pyrotechnischen Gegenstand beworfen. Verletzt wurde niemand, die Täter flüchteten. Rund zweieinhalb Stunden später sei die nur wenige Hundert Meter entfernte Polizeiwache ebenfalls mit Pyrotechnik attackiert worden. Die Ermittler konnten die Identitäten von mehreren mutmaßlichen Beteiligten feststellen - einer von ihnen hatte versucht, vor der Kontrolle zu flüchten. Am Gebäude entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 500 Euro. Es werde nun laut Polizei wegen Landfriedensbruchs ermittelt. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist Teil der Ermittlungen.

