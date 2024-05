Stand: 14.05.2024 09:35 Uhr Auto prallt in Wolfsburg gegen Baum: Mutter in Lebensgefahr

Bei einem Autounfall in Wolfsburg ist eine 33 Jahre alte Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Ihre Kinder im Alter von fünf Jahren und acht Monaten, die mit im Auto saßen, wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Ebenso ihr 35 Jahre alter Mann, der das Auto gefahren hatte. Alle vier Familienmitglieder wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer war laut Polizei in der Nacht zu Montag aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Zeuge bemerkte auf dem Weg zur Arbeit den Unfall und verständigte die Polizei. Die Polizei ließ dem Fahrer Blut abnehmen und stellte seinen Führerschein sicher.

