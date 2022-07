Stand: 20.07.2022 10:23 Uhr Polizist hortete Waffen, Nazi-Uniformen und Devotionalien

Bei einem 43 Jahre alten Polizeibeamten aus Göttingen sind Waffen, Nazi-Uniformen und Devotionalien aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Diese befanden sich sowohl in dessen Wohnung als auch auf der Dienststelle, wie die Polizei Göttingen am Mittwoch mitteilte. Auf Datenträgern seien zudem Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gefunden worden. Es bestehe der Verdacht des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz. Aktuell untersuche das Landeskriminalamt, um was für Waffen es sich genau handelt, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Bückeburg dem NDR. Je nachdem, welche Waffen es sind, hätte der Mann eine Erlaubnis dafür haben müssen. Zum Umfang des Fundes machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Die Polizeidirektion Göttingen leitete eigenen Angaben zufolge eine disziplinarische Prüfung ein und sprach ein Dienstverbot für den 43-Jährigen aus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.07.2022 | 15:00 Uhr