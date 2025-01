Stand: 14.01.2025 12:35 Uhr Polizeikontrolle in Wolfsburg: E-Roller-Fahrer zückt Reizgas

In Wolfsburg soll ein 32-Jähriger drei Polizeibeamte mit einem Tierabwehrspray angegriffen und leicht verletzt haben. Er war nach Angaben der Polizei mit einem E-Roller ohne Versicherungskennzeichen auf einem Radweg unterwegs. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, floh er zunächst und besprühte die Polizisten mit dem Reizgas. Die drei Polizisten waren durch den Angriff zunächst so stark beeinträchtigt, dass sie die Verfolgung abbrechen mussten, wie es hieß. Zusätzlich angeforderte Polizisten konnten den Mann später im Rahmen einer Fahndung fassen und in Gewahrsam nehmen. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

