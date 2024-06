Stand: 13.06.2024 17:47 Uhr Polizei warnt vor Fotos von toter Frau in Altkleidercontainer

Nach dem Tod einer 36-jährigen Frau in Peine kursieren offenbar Fotos und Videos des Opfers im Internet. Unbekannte scheinen diese noch vor dem Eintreffen der Polizei gemacht zu haben - das berichtet die "Peiner Allgemeine Zeitung" . Das Material kursiere momentan in sozialen Medien und wird dem Bericht zufolge vor allem an Schulen verbreitet. Die Polizei spricht beim Verbreiten der Bilder demnach von mehreren Straftaten, darunter unterlassene Hilfeleistung. Die 36-Jährige hatte am Sonntag versucht, in einen Altkleidercontainer zu klettern. Sie hatte sich dabei ihren Hals eingeklemmt und starb. Die Obduktionsergebnisse deuten laut Polizei auf einen tragischen Unglücksfall hin.

