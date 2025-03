Stand: 14.03.2025 10:07 Uhr Polizei stoppt auf A2 mutmaßlichen Autodieb ohne Führerschein

Ein 23-Jähriger ist auf der A2 bei Braunschweig festgenommen worden. Der Mann sei am Dienstag in einem gestohlenen Auto und ohne Führerschein unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach war der 23-Jährige den Beamten aufgefallen, weil er zu schnell fuhr. Außerdem lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Die Polizei nahm den Mann fest und stellte das gestohlene Auto sicher. Er ist nun in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min