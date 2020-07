Stand: 27.07.2020 11:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei stoppt Radfahrer mit 3,3 Promille

Die Polizei hat am Sonntagabend in Schöningen (Landkreis Helmstedt) einen stark alkoholisierten Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizei war der Mann den Beamten aufgefallen, weil er sein Licht am Rad nicht eingeschaltet hatte und sich mit seinem Rad leicht schwankend fortbewegte. Ausweisen konnte sich der Mann zunächst nicht. Die Polizisten fanden bei ihm dafür eine kleine Schnapsflasche. Das war offenbar nicht das einzige Getränk, das der Mann zu sich genommen hatte. Eine Atemkontrolle ergab einen Alkoholwert von fast 3,3 Promille. Anschließend ging es mit dem 35-Jährigen in das Helios Klinikum nach Helmstedt, wo dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.07.2020 | 13:30 Uhr