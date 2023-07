Stand: 14.07.2023 18:48 Uhr Nachwuchs von Storchenpaar "Fridolin" und "Mai" lernt fliegen

Der Nachwuchs von Storchenpaar "Fridolin" und "Mai" im NABU-Artenschutzzentrum Leiferde (Landkreis Gifhorn) lernt aktuell fliegen und das Sammeln von Nahrung. Das teilte der NABU Niedersachsen am Freitag mit. Der Jungstorch begleite seit einigen Tagen seine Eltern auf ihren Ausflügen. "'Fridolin' und 'Mai' bringen ihrem Abkömmling gerade alles bei, was sie wissen", sagte Bärbel Rogoschik, Leiterin des NABU-Artenschutzzentrums. Noch sei aber das Landen auf dem Nest für den Jungstorch sehr anstrengend. So muss er laut NABU viel Schwung nehmen und mit seinen Flügeln schlagen, damit ihn Windböen nicht von seinem Kurs abbringen und beispielsweise gegen eine Mauer schleudern. Wenn das Wetter warm und sonnig bleibt, könnte der junge Storch voraussichtlich schon Ende Juli oder Anfang August in den Süden aufbrechen - wie bei Jungstörchen üblich bereits ohne seine Eltern.

