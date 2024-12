Stand: 30.12.2024 18:42 Uhr Polizei beschlagnahmt 250 Kilo Pyrotechnik aus Straßenverkauf

Die Polizei hat am Samstag in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) einen illegalen Verkauf von Pyrotechnik beendet. Einsatzkräfte beschlagnahmten den Polizeiangaben zufolge rund 250 Kilogramm Feuerwerkskörper, hieß es am Montag. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie auf einem Parkplatz aus einem Transporter heraus offenbar Gegenstände verkauft wurden. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Vor Ort trafen Einsatzkräfte zwei mutmaßliche Verkäufer im Alter von 37 und 43 Jahren sowie einen vermeintlichen Kunden an. Im Transporter fanden die Polizistinnen und Polizisten große Mengen Pyrotechnik und eine Schreckschusswaffe samt Munition. Weder für das Feuerwerk noch für die Waffe habe eine entsprechende Erlaubnis vorgelegen, so die Polizei. Für den Abtransport habe ein größeres Einsatzfahrzeug angefordert werden müssen. Die Polizei ermittelt gegen die beiden mutmaßlichen Verkäufer wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Gegen den 37-Jährigen wird außerdem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

