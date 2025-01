Stand: 30.12.2024 10:02 Uhr Jugendliche verletzen Frau in Lüneburg mit Böller

In Lüneburg ist am Samstag eine Frau durch einen Böller verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, warfen Jugendliche der 42-Jährigen vor einem Supermarkt im Stadtteil Kaltenmoor einen Knallkörper vor die Füße. Der Böller explodierte, die Frau verlor durch die Explosion kurzzeitig ihr Gehör, so die Polizei. Die Beamten bitten unter der Telefonnummer (04131) 607 22 15 um Hinweise.

