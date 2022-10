Stand: 06.10.2022 18:30 Uhr Polizei beendet Besetzung von ehemaliger JVA in Göttingen

Nachdem das Ultimatum von Göttingens Oberbürgermeister Petra Broistedt abgelaufen war, das besetzte Gebäude bis Mittwoch, 10 Uhr, zu verlassen, hat am Donnerstagnachmittag die Polizei eingegriffen. Beamten hätten das Gebäude inzwischen betreten, teilte eine Sprecherin der Polizei Göttingen mit. "Man ist in dem Objekt und arbeitet sich langsam durch die einzelnen Etagen vor", sagte sie. "Dabei stößt man immer wieder auf Türen, die versperrt sind." Das Ziel des Einsatzes sei es, die Aktivisten zu überzeugen, das Gebäude zu verlassen - es handele sich noch nicht um eine Räumung, so die Sprecherin. Am Montag hatten Aktivistinnen und Aktivisten das alte Gefängnis in der Innenstadt besetzt. Sie fordern, dass das Gebäude nicht verkauft, sondern zu einem sozialen Zentrum umgebaut wird.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.10.2022 | 09:30 Uhr