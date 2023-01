Stand: 11.01.2023 16:04 Uhr Polizei Wolfsburg fahndet nach mutmaßlichen Brandstiftern

Die Polizei Wolfsburg fahndet mit Bildern einer Überwachungskamera nach zwei jungen Männern. Sie werden verdächtigt, in einem Parkhaus an der Heinrich-Nordhoff-Straße im vergangenen Jahr ein Auto angezündet zu haben. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer völlig zerstört. Laut Polizei hatte es bereits längere Zeit in dem Parkhaus in Wolfsburg gestanden und war nicht zugelassen. Die Tat ereignete sich bereits am 10. September vergangenen Jahres. Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann, sollte sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 464 60 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.01.2023 | 15:00 Uhr