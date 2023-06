Stand: 29.06.2023 17:11 Uhr Polizei Göttingen warnt vor gefälschter Mail der "Bundespolizei"

Die Polizei in Göttingen warnt vor gefälschten Mails einer angeblichen "Bundespolizei". Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, seien in den vergangenen Tagen vermehrt Mails mit dem gefälschten Absender im Umlauf gewesen. In den E-Mails mit der Überschrift "Mandat für Gerichtsverfahren" werde den Empfängern mit einem Haftbefehl und einer langen Haftstrafe wegen diverser Sexualdelikte gedroht. Ziel der Täter sei es, an die personenbezogenen Daten der potenziellen Opfer zu gelangen und diese dann anschließend zu erpressen, heißt es bei der Polizei. Sie rät dazu, die Betrugs-Mail umgehend zu löschen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.06.2023 | 06:30 Uhr