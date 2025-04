Stand: 09.04.2025 12:32 Uhr Polizei Göttingen kontrolliert Autofahrer auf Alkohol und Drogen

Die Polizeidirektion Göttingen testet Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region an mehreren Tagen auf Alkohol, Drogen und Medikamentenmissbrauch im Straßenverkehr. Am Mittwoch und Donnerstag stehen den Angaben zufolge Kontrollen in Hameln, Hildesheim, Northeim und Göttingen an. Erste Kontrollen fanden laut Polizei bereits am Dienstag in Nienburg statt. Zwischen 30 und 50 Beamte sollen an der Aktion beteiligt sein. Eine Kontrolle dieser Größenordnung findet den Angaben zufolge einmal im Jahr statt. Eine Bilanz soll am Freitag veröffentlicht werden.

