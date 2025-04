Polizei kontrolliert Autofahrer auf Alkohol und Drogen Stand: 11.04.2025 16:17 Uhr Die Polizeidirektion Göttingen hat bei Kontrollen im Straßenverkehr in den vergangenen Tagen 282 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Die Polizei spricht von einer erfolgreichen Aktion.

In Hameln, Hildesheim, Northeim und Göttingen wurden Autofahrerinnen und Autofahrer besonders auf Alkohol, Drogen und Medikamentenmissbrauch im Straßenverkehr getestet. An drei Kontrolltagen wurden insgesamt 1.401 Fahrzeuge und 1.585 Personen überprüft, so die Beamten. Bei 38 Personen vermutete die Polizei eine Fahrt unter Drogeneinfluss.

Weißes Pulver an der Nase - Mann leugnet zunächst Drogenkonsum

Besonders fiel den Beamten in der Kontrolle ein 43-Jähriger auf. Ihm wurde wegen des Verdachts auf Drogenkonsum Blut abgenommen. Der Mann habe zuerst bestritten, Drogen konsumiert zu haben. Als die Beamten ihn auf weißes Pulver an seiner Nase aufmerksam machten, räumte er den Konsum dann doch ein. "Insgesamt blicken wir auf eine erfolgreiche Kontrolle zurück, die wir auch zukünftig in dieser Form planen und umsetzen werden", resümiert Mathias Schröder, Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Göttingen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen Hildesheim