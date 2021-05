Stand: 24.05.2021 11:50 Uhr Pkw prallt in Schöningen gegen Baum: Verdacht auf Autorennen

In Schöningen (Landkreis Helmstedt) hat sich am Sonntagabend ein Unfall ereignet, der nach Einschätzung der Polizei im Zusammenhang mit einem illegalen Autorennen stehen könnte. Nach Angaben von Zeugen sollen zwei Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen und in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn gefahren sein. Weil dort ein anderer Pkw entgegenkam, musste der Fahrer eines der vermutlich am Rennen beteiligten Autos ausweichen. Daraufhin geriet sein Auto nach Angaben der Polizei ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Nur durch ein heftiges Ausweichmanöver hätten die Zeugen aus dem entgegenkommenden Pkw eine Kollision verhindern können. Der Fahrer des anderen, mutmaßlich an dem Rennen beteiligten Autos, flüchtete laut Polizei. Verletzt worden sei niemand. Die Ermittlungen dauern an.

