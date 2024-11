Stand: 30.11.2024 12:09 Uhr Pfarrgemeinden packen Weihnachtspäckchen für Inhaftierte

Die katholischen Pfarrgemeinden St. Aegidien in Braunschweig und St. Petrus in Wolfenbüttel schnüren dieses Jahr Weihnachtspäckchen für Inhaftierte der JVA Wolfenbüttel. Eine Kirchensprecherin sagte, die Päckchen seien etwa 15 Euro wert. Ein JVA-Seelsorger wird die Päckchen überbringen. Die Aktion, die Häftlingen zu Weihnachten eine Freude machen soll, gibt es bereits seit 2007 - ursprünglich für das inzwischen geschlossene Gefängnis in Braunschweig. 44 Untersuchungshäftlinge aus Braunschweig waren im April dorthin umgezogen. Das Gefängnis in Wolfenbüttel hat rund 400 Haftplätze.

