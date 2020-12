Stand: 17.12.2020 21:33 Uhr Peine: Zwei Frauen bei brutaler Attacke schwer verletzt

Bei einem Angriff in der Peiner Innenstadt sind am Donnerstagnachmittag zwei Frauen schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers schlug ein 25 Jahre alter Mann auf sie ein, als sie aus einem Kleinbus aussteigen wollten. Beide Frauen kamen daraufhin zu Fall. Anschließend trat der mutmaßliche Täter auf sie ein und verletzte sie schwer am Kopf. Bei den Opfern handelt es sich um die 69 Jahre alte Fahrerin des Busses und eine 65-jährige Mitfahrerin, die körperlich eingeschränkt ist. Beide kamen ins Krankenhaus, Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Der Angreifer wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Sein Motiv ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05341) 189 70 bei der Polizei zu melden.

