Stand: 14.05.2019 10:27 Uhr

Passau: 30-Jährige aus Wittingen starb durch Pfeil

Im Fall der drei in einer Passauer Pension entdeckten Leichen liegt ein vorläufiges Obduktionsergebnis vor: Eine 30-Jährige aus Wittingen (Landkreis Gifhorn) starb demnach durch einen Pfeilschuss in den Hals. Die 33-Jährige und der 53-Jährige, die im Bett des Pensionszimmers lagen, wurden laut Staatsanwaltschaft jeweils durch einen Schuss ins Herz getötet. Danach seien weitere Armbrust-Pfeile auf sie abgefeuert worden. Bei keiner Leiche gebe es Kampf- beziehungsweise Abwehrspuren. Zudem seien in dem Zimmer die Testamente der im Bett liegenden Personen gefunden worden. Die genauen Todesumstände sind laut Staatsanwaltschaft weiter unklar. Unterdessen werden die Leichen der später in Wittingen entdeckten Frauen untersucht.

Armbrust-Drama mit Fortsetzung in Wittingen Hallo Niedersachsen - 13.05.2019 19:30 Uhr Nach dem Fund dreier Leichen in Passau, die mit einer Armbrust erschossen wurden, hat die Polizei in der Wohnung einer der Toten zwei weitere Leichen entdeckt.







Tote in Wittingen: Keine Armbrüste und Pfeile

Die Polizei hatte am Montag die Wohnung der 30-Jährigen in Wittingen geöffnet - und darin zwei weitere Leichen gefunden. Eine der Toten ist demnach die 35-jährige Lebensgefährtin der 30-Jährigen gewesen. Sie sei als Wohnungsinhaberin geführt gewesen. Die Identität der zweiten Frau sei noch nicht eindeutig geklärt. Armbrüste und Pfeile seien - anders als in Passau - nicht gefunden worden. Am Nachmittag sei mit ersten Ergebnissen der Obduktionen zu rechnen, sagte Sprecher der Polizei Gifhorn NDR.de.

