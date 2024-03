Osterküken schlüpfen im Naturhistorischen Museum Braunschweig Stand: 12.03.2024 15:04 Uhr Jedes Jahr um die Osterzeit kommt im Naturhistorischen Museum Braunschweig besonders flauschiger Nachwuchs zur Welt: Die Osterküken können per Livestream beim Schlüpfen beobachtet werden.

Zum 28. Mal brütet das Braunschweiger Museum Küken aus - in diesem Jahr sind es 99 Eier. Noch ist kein Küken geschlüpft, das Museum rechnet aber damit, dass sich die ersten um den 25. März aus ihrer Schale picken werden. Die gesamte Brutzeit wird in einem Video-Livestream auf Youtube übertragen. Wer passend einschaltet, kann die Küken beim Schlüpfen beobachten.

Ausstellung zu den Osterküken 2024

Ab dem 26. März sind die geschlüpften Küken auch im Naturhistorischen Museum Braunschweig zu sehen. Bis zum 7. April werden sie von einer Sonderausstellung begleitet, die sich unter anderem Hühnern und ihrem Nachwuchs widmet. Die Bruteier hat das Museum von einem Tier- und Ökogarten in Peine erhalten, sagt Diana Polack-Chwalczyk, Sprecherin des Museums, dem NDR in Niedersachsen. Nach Ablauf der Ausstellung werden die Küken in Peine auch wieder aufgenommen.

