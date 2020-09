Stand: 12.09.2020 12:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ohne Führerschein und unter Drogen am Steuer

In Hoiersdorf (Landkreis Helmstedt) hat eine 21-jährige Autofahrerin am Freitagabend versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Wie die Polizei mitteilte, war sie mit ihrem Wagen wegen "unsicherer Fahrweise" einer Streife aufgefallen. Als sie vor den Polizisten flüchten wollte, geriet ihr Auto den Angaben zufolge in einen Straßengraben und überschlug sich. Die Fahrerin und ihre 21-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Fahrerin lief zu Fuß weiter, wurde aber von den Beamten festgehalten. Laut Polizei hatte sie keinen Führerschein und Drogen im Blut. Das Fahrzeug war weder versichert noch zugelassen. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen der fehlenden Versicherung, Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein, außerdem Verfahren wegen Beihilfe zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung gegen die Beifahrerin.

