Oberharz: Zufahrtsstraßen Richtung Torfhaus dicht Stand: 03.01.2021 13:14 Uhr Der Ansturm von Tagestouristen im Oberharz hält weiter an. Zudem behindern schwere Schneefälle den Verkehr.

Die Bundesstraße 4 zwischen Bad Harzburg und Torfhaus ist witterungsbedingt in beiden Richtungen gesperrt. Räumfahrzeuge seien im Einsatz, heißt es auf dem Facebookaccount der Polizei Goslar. Die Landesstraße 504 von Altenau Richtung Torfhaus ist seit 9.10 Uhr wegen des hohen Verkehrsaufkommens und voller Parkplätze gesperrt. Die Polizei appelliert auch hier über ihre Social-Media-Kanäle an die Besucher, sich sowohl an Verkehrs- als auch Corona-Regeln zu halten. Im Gebiet rund um Torfhaus bestehe Maskenpflicht.

Tourismusverband bittet Besucher, auszuweichen

Der Harzer Tourismusverband appelliert an die Besucher, sich mehr zu verteilen. "Gerade schneit es auch auf 300 und 400 Metern. Wir haben viele attraktive Ziele im Harz, auf die man ausweichen kann", sagte Andreas Lehmberg, stellvertretender Geschäftsführer, NDR.de am Sonntag. Der aktuelle Run auf den Harz habe verschiedene Gründe. Um den Jahreswechsel herum sei der Harz "unabhängig von der Pandemie sehr beliebt", so Lehmberg. Aufgrund der Schließungen von Hotels stünden deren Parkkapazitäten nicht zur Verfügung. Zudem kämen viele Tagestouristen, die ihren Winterurlaub sonst in der Ferne verbrächten. "In normalen Zeiten bietet der Harz mehr Infrastruktur", so Lehmberg.

Besucher halten vielfach Abstandsregeln nicht ein

In den vergangenen Tagen hatten Besucheranstürme zu langen Staus und schweren Verkehrsbehinderungen geführt. Parkplätze seien vormittags belegt gewesen, Wildparker hatten Rettungswege versperrt. Zudem stellten Beamte auf Wanderwegen und Rodelbahnen immer wieder Verstöße gegen die Corona-Abstandsregeln und Maskenpflicht fest. Am Sonnabend hatte die Polizei die Bundesstraße 4 von Bad Harzburg in Richtung Torfhaus einseitig gesperrt und die Landesstraße 504 von Torfhaus nach Altenau zur Einbahnstraße umfunktioniert.

Gemeinsamer Appell: "Handeln Sie vernünftig"

Landkreise, Gemeinden, Polizei und Tourismusverband haben sich mehrfach an die Öffentlichkeit gewandt. "Wir alle lieben den Harz und das ist wunderbar, bitte handeln Sie jedoch besonnen und vernünftig", heißt es in einem Schreiben, das von den Bürgermeistern der Städte Bad Harzburg, Braunlage, Goslar, Clausthal-Zellerfeld, von Landrat Thomas Brych (SPD) sowie der Polizeiinspektion Goslar und vom Harzer Tourismusverband unterzeichnet ist.

