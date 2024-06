Stand: 20.06.2024 11:50 Uhr Northeim: Autofahrer fährt zu schnell und bedroht Fußgänger

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend zwei Passanten in Northeim mit dem Leben gedroht. Das teilte die Polizei mit. Demnach war der Mann auf der Straße Am Klostergarten deutlich zu schnell unterwegs, während sich Kinder in der Nähe der Straße aufhielten. Eine 51-jährige Fußgängerin forderte den Fahrer daraufhin auf, langsamer zu fahren. Dieser hielt laut Polizei auf Höhe der 51-Jährigen und eines 20-jährigen Fußgängers an. Er drohte ihnen an sie umzubringen und fuhr davon. Er soll mit einem schwarzen Pkw und einem ortsfremden Autokennzeichen unterwegs gewesen sein. Die Polizei Northeim ermittelt nun wegen Bedrohung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05551) 7005-0 zu melden.

