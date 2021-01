Stand: 30.01.2021 10:55 Uhr Northeim: 19-Jährige kommt durch Autounfall ums Leben

Eine 46 Jahre alte Frau ist in Northeim mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt. Ihre 19-jährige Mitfahrerin wurde dabei tödlich verletzt. Die Fahrerin war am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 3 unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Die 46-Jährige wurde leicht und die 19-jährige Mitfahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die junge Frau starb kurze Zeit später. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die B3 beidseits für mehrere Stunden gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.01.2021 | 10:00 Uhr