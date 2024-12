Stand: 29.12.2024 08:48 Uhr Neun Verletzte bei Unfällen auf A7 im Landkreis Göttingen

Ein Dutzend Fahrzeuge waren am Samstagabend in Unfälle auf der Autobahn 7 im Landkreis Göttingen verwickelt. Wie die Polizei mitteilte, war es auf der A7 zwischen dem Autobahndreieck Drammetal und der Anschlussstelle Hedemünden aufgrund tief stehender Sonne zu mehreren Auffahrunfällen gekommen. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten zu spät abgebremst und seien anderen Autos aufgefahren. Zwölf Fahrzeuge waren demnach an den Unfällen beteiligt. Neun Menschen wurden laut Polizei bei den Unfällen leicht verletzt - darunter zwei Kinder. Die A7 musste vorübergehend gesperrt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min