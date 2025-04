Stand: 28.04.2025 14:05 Uhr Neun Menschen bei Brand in Peine verletzt

Bei einem Brand in Peine sind neun Menschen verletzt worden, darunter ein sieben Jahre altes Mädchen. Laut Polizei war das Feuer am Samstagabend in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Anwohner löschten demnach den Brand, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Von den neun Verletzten wurden neben dem Mädchen zwei weitere Menschen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge ist das Haus - bis auf die Wohnung, in der das Feuer ausbrach - weiterhin bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro und will nun die Ursache des Brandes ermitteln.

