Stand: 22.05.2021 18:05 Uhr Nahost-Konflikt: Demonstrationen in Braunschweig und Hannover

Wegen des Nahost-Konflikts sind am Sonnabend in Braunschweig und Hannover erneut Hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Alle Demonstrationen nach Angaben der Polizei verliefen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. In Braunschweig kamen rund 270 Personen zusammen, um "gegen die Unterdrückung des Volks in Palästina" zu protestieren. Bei einer Demonstration in Hannover forderten die rund 330 Teilnehmenden vor dem Neuen Rathaus ebenfalls "Aufmerksamkeit und Solidarität für Palästina". Auf dem hannoverschen Opernplatz dagegen bekundeten rund 110 Menschen mit israelischen Fahnen und israelischer Musik ihre Solidarität mit Israel. Es gehe darum, ein "deutliches Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen", erklärten die Organisatoren.

