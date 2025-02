Stand: 07.02.2025 11:08 Uhr Nach monatelanger Sanierung: Schwimmbad in Uslar öffnet wieder

Nach einer Sanierung wird das Uslarer Badeland am Freitagnachmittag wiedereröffnet. Die Bauarbeiten haben nach Angaben der Betreiber zehn Monate gedauert. Das Schwimmbad in Uslar (Landkreis Northeim) wird seit rund 15 Jahren von einer Bürgergenossenschaft mit 800 Mitgliedern betrieben. Das in die Jahre gekommene Hallenbad bekam den Angaben zufolge in den vergangenen Monaten ein neues Dach, eine neue Lüftungsanlage, neue Scheiben und neue Duschen. Mehr als 2,5 Millionen Euro seien in die Sanierung investiert worden, sagte der Vorsitzende der Genossenschaft Volker Fuchs. Die Stadt Uslar gab 1,5 Millionen Euro, das Land Niedersachsen 576.000 Euro und der Bund 500.000 Euro. Viele Reparaturen und weitere Arbeiten hätten zudem ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Genossenschaft und des Fördervereins ausgeführt, sagte Fuchs.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.02.2025 | 08:30 Uhr