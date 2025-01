Stand: 10.01.2025 14:45 Uhr Umstrittenes Allwetterbad in Diepholz: Bürgerbeteiligung beginnt

In Diepholz sorgt der Neubau eines Allwetterbades für Diskussionen. Weil Frei- und Hallenbad der Stadt stark sanierungsbedürftig sind, wurde ein Neubau geplant. Eine Sanierung beider Bäder wäre nach Angaben der Stadt rund sechs Millionen Euro teurer als ein Neubau. Kritik kommt vor allem von den Menschen, die regelmäßig das Freibad nutzen, denn in einem künftigen Allwetterbad sollen draußen weniger und kürzere Bahnen errichtet werden. Außerdem fühlten sich Bürgerinnen und Bürger der Stadt in der Planung offenbar nicht mitgenommen. Mit einer Petition sammelten sie mehr als 1.000 Unterschriften zum Erhalt des Freibades. Am Sonntag startet die Stadt daher eine Reihe von Aktionen zur Bürgerbeteiligung, um über den Neubau zu informieren. Bis zum 2. März soll die Bevölkerung auch die Möglichkeit haben, eigene Ideen einzureichen. Im März entscheidet schließlich der Rat über die Zukunft der Bäder in Diepholz.

Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen.

