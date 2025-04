Stand: 08.04.2025 19:10 Uhr Nach gewaltsamem Tod: Polizei sucht in Rietze nach Beweisen

Rund 50 Polizeibeamte waren am Dienstag in der Gemeinde Edemissen (Landkreis Peine) im Einsatz, um Beweise auf dem Hof eines Tatverdächtigen zu suchen. Ein Polizeisprecher teilte dem NDR Niedersachsen mit, dass dabei Gegenstände sichergestellt wurden, die nun untersucht werden sollen. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim verdächtigt einen 40-Jährigen, seine ehemalige Lebensgefährtin Ende Februar im Streit so schwer verletzt zu haben, dass diese an den Verletzungen starb. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft und bestreitet die Tatvorwürfe.

