Nach VW-Aus: Bleibt Diess als Berater beim Konzern? Stand: 23.07.2022 19:29 Uhr Am Freitag hat der Volkswagen-Konzern die Demission von Vorstandschef Herbert Diess bekannt gegeben. Keine 24 Stunden später meldete die dpa, dass der Top-Manager VW als Berater erhalten bleibe.

Demnach soll Volkswagen den 63 Jahre alte Diess bis zu dessen Vertragsende im Herbst 2025 weiterbezahlen. Die Deutsche Presse-Agentur bezog sich dabei auf Informationen aus Konzernkreisen. 2021 soll Diess, der seinen Vertrag erst im Juli vergangenen Jahres verlängert hatte, der dpa zufolge mehr als zehn Millionen Euro verdient haben.

AUDIO: Warum musste VW-Chef Diess plötzlich abtreten? (9 Min) Warum musste VW-Chef Diess plötzlich abtreten? (9 Min)

VW sieht Porsche-Chef Blume als Nachfolger

Der Konzern hatte das Diess-Aus zum 1. September am Freitagabend mitgeteilt. Als Nachfolger steht der neun Jahre jüngere Porsche-Chef Oliver Blume bereit. Blume plant derzeit den Porsche-Börsengang und soll zunächst in beiden Funktionen operieren. Der Neue soll dem Vernehmen nach gut mit dem Betriebsrat vernetzt sein. Diess hingegen war regelmäßig in der Diskussion um Sparmodelle und massiven Arbeitsplatzabbau mit der Arbeitnehmervertretung aneinandergeraten.

AUDIO: Warum musste VW-Chef Diess plötzlich abtreten? (9 Min) Warum musste VW-Chef Diess plötzlich abtreten? (9 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.07.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW